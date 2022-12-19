Це нова партія дронів від Ірану, – Зеленський прокоментував нічну атаку "Шахідами"

Володимир Зеленський заявив, що Росія вже почала атакувати Україну іранськими дронами, які Кремль отримав у новій партії. Тільки в ніч проти 19 грудня Москва випустила 34 "Шахіди".

Цю інформацію президент України розповів 19 грудня, звертаючись до лідерів Joint Expeditionary Force (Об'єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства Великої Британії).

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Що президент сказав про нову атаку росіян

Володимир Зеленський відзначив, що він говоритиме конкретно – Росія атакувала Україну "Шахідами".

Я говорю і кількість, і назву, і цілком конкретно – це "Шахіди" з нової партії, яку отримала Росія від Ірану. 250 штук – стільки всього "Шахідів" зараз отримала держава-терорист,

– заявив президент Україні.

Український лідер також відзначив, що Росія постійно застосовує іранські дрони та ракети для ударів по нашій енергетиці. Володимир Зеленський розповів декілька фактів про атаки росіян:

тільки один нещодавній масований удар по території України зачепив понад 20 мільйонів наших людей. Внаслідок цього міста-мільйонники та більшість українських областей залишились абсолютно без світла;

тільки ввечері 16 грудня без електрики було 22 мільйони 408 тисяч українців;

у понад 10 мільйонів людей – перервали постачання води та тепла.

"Уявіть, який масштаб цього терору та уявіть, що його можна зупинити. Шановні лідери, багато в чому саме від вас залежить, коли та як закінчиться ця війна і все дуже конкретно – чим успішніші наші сили оборони, тим швидше російська агресія зазнає краху", – заявив Зеленський.

Президент України пояснив, що зараз якраз вирішальний час, коли можна ухвалити рішення. І його результати вже весною 2023 року окреслять відновлення територіальної цілісності України та гарантій того, що російський реваншизм ніколи більше не здолає кордони України, а отже – Європи.

Що відомо про атаку росіян по Україні

У ніч проти 19 грудня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. За даними Повітряних сил ЗСУ, по нашій державі випустили 35 "Шахідів" зі східного узбережжя Азовського моря.

За даними речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, наша ППО збила щонайменше 30 іранських дронів.

Попередньо відомо, що ворог намагався атакувати Вінницьку, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську та Київську області.

За даними Київської міської військової адміністрації, Москва випустила по Київській області 23 "Шахіди". З них 18 – вдалось збити нашій системі протиповітряної оборони.

На жаль, відомо про влучання в об'єкти критичної інфраструктури, поранених та вибухи у двох районах Києва. Детальніше про атаку росіян по Київщині читайте за посиланням.