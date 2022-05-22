Зеленський розповів, що на Сході України може гинути від 50 до 100 бійців у день

Президент Володимир Зеленський відреагував на петицію щодо дозволу чоловікам виїжджати за кордон. Він заявив, що це неприпустимо, коли на Донбасі щодня помирають десятки захисників.

Про це Зеленський сказав під час брифінгу із польським президентом Анджеєм Дудою, передає 24 канал. Він заявив, що на Сході помирає "від 50 до 100 людей в день".

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