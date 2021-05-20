За деякі кроки людей дійсно соромно, – Зеленський про свою команду

Володимир Зеленський заявив, що за деякі кроки людей, які були чи є з ним у команді йому дійсно соромно. Також президент зауважив, що "невеличкі промахи" треба пробачити й вони повинні виправити ситуацію.

Журналіст Дмитро Гордон запитав у президента, чи йому не соромно за деяких людей в команді, зокрема про Тимофія Милованова та Миколу Тищенка. У відповідь Володимир Зеленський зізнався, що іноді буває соромно.

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Зеленський прокоментував, чи йому не соромно за деяких людей у команді

За деякі кроки деяких людей, які поруч зі мною є чи були, мені дійсно соромно. Вважаю, якщо це невеличкі їх промахи, то треба пробачити й вони повинні виправляти ситуацію й показувати це. Тому що завжди людям треба давати другий шанс. Ну якщо вони не злодії,

– заявив президент.

Ба більше, президент доповнив, що завжди давав людям другий, а іноді й третій шанс. Окрім того, він сказав, що через деяких людей потім шкодував.

"Те, що вони такі, на жаль, – це моя відповідальність. Я розумію. Але я не бачив чогось, коли дехто з них зі мною приходив. Та це не стосується Милованова, який є радником з економічних напрямків. Він крутий спеціаліст, він дійсно іноді рефлексує, іноді нестриманий. Він зараз дуже сильно допомагає, він є радником голови ОП", – заявив Зеленський.

Щодо Миколи Тищенка, який є нардепом від "Слуги народу", президент заявив, що йому дійсно соромно за деякі його кроки.

"Він був неправий. Вважаю, що він повинен це розуміти. Він доросла людина й повинен нести відповідальність. Партія розглядала його питання на засіданні й дали Миколі шанс. Тому що я знаю, що у нього є інші сторони. Він вболіває за багато речей в Україні", – пояснив свою позицію Володимир Зеленський.

Він переконаний, що партія правильно зробила, що дала Тищщенку ще один шанс. Президент вдруге запевнив, що всі ці люди мають самі дорослішати та відповідати за свої вчинки. Хоча повторив, що він також відповідає за це.

"Це, до речі, б'є по мені, по моїй особистості. Навіть, якщо бути прагматичним, то б'є й по рейтингу, по рівню підтримки людей. Впевнений, іноді вони кажуть, де ти їх взяв та навіщо ти це зробив. Це життя. Життя – це виклик. Людям треба давати шанс, але якщо вони беруть хабарі чи в чомусь такому беруть участь, то другий шанс давати не можна. Тому іноді ви бачите серйозні кроки щодо змін урядовців чи депутатів, яких звільнили з партії "СН", –заявив Зеленський.

До речі, президент додав, що "еволюційне очищення влади відбувається" та запевнив, що наступний парламент буде "чистіший".

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