Зеленський розповів, скільки Росія вбила людей на Одещині від початку війни

З початку повномасштабної війни росіяни завдали чимало ударів по Одеській області. Внаслідок цього постраждало немало українців.

Зеленський про кількість жертв на Одещині внаслідок ударів Росії

Сьогодні, 18 червня, президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Одеси. Під час нього він згадав і про жертв ударів.

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Так, жертвами обстрілів стали 55 мешканців Одеської області. Було зруйновано низку об'єктів інфраструктури.

Одним із найбільш масштабних ударів було завдано 23 квітня, коли ворожа ракета потрапила у житловий будинок. Тоді жертвами стали 8 осіб, серед яких тримісячне немовля. Ще 18 – постраждали.

Це страшний злочин, якому немає жодних виправдань. Обов'язково відновимо цей будинок, щоб усі мешканці повернулися до свого житла,

– заявив Президент України.

Також Володимир Зеленський прибував на цю локацію, аби ознайомитися з перебігом відновлювальних робіт будинку.

Візит Зеленського до Одеси: коротко

18 червня Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Одеської області. Під час візиту він провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні.

Говорили про можливі шляхи, які допоможуть організувати коридор для вивезення агропромислової продукції з портів Одещини. Учасники наради також обговорили питання збору врожаю в області та заходи щодо забезпечення сільськогосподарською технікою.

Крім того, було обговорено питання роботи промислових підприємств області під час російської агресії. Заслухали й інформацію командувача військово-морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи щодо безпекової ситуації в акваторії Чорного моря та забезпечення підрозділів ВМС.

У межах робочої поїздки на Одещину Володимир Зеленський також ознайомився з роботою лікарні в Одесі. Він оглянув травматологічне відділення та поспілкувався з пораненими військовими, які проходять лікування в медичному закладі. Ще напередодні професійного свята медичних працівників Президент вручив державні нагороди та присвоїв медикам почесні й військові звання.

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