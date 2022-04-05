Зеленський розповів, як поводили себе олігархи, коли почалась війна

Президент Україна Володимир Зеленський розповів, як поводили себе олігархи з початком війни. За його словами їхня поведінка була різною.

Про це заявив президент під час пресконференції для українських журналістів, передає 24 канал. Він зазначив, що деякі олігархи проводили себе героїчно.

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Вони поводили себе дуже по-різному. Дехто позитивно і став героєм, а дехто навпаки перестав бути міцною людиною,

– зазначив президент.

Зеленський додав, що висновки про таку поведінку будемо робити після перемоги.

Раніше Форбс порахував статки українських багатіїв після вторгнення Росії. Виявилося, що вони значно скоротилися, наприклад, Порошенко та подружжя Герег втратили статус мільярдерів.



На скільки збідніли найбагатші українці через війну / Інфографіка Forbes