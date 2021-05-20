Зеленський представив символ 30-річчя Незалежності та анонсував саміт Кримської платформи

Українці 24 серпня відзначатимуть 30-річчя незалежності нашої держави. Президент Володимир Зеленський поділився програмою грандіозного святкування.
Зеленський розповів про символ святкування – квітку. Участь у конкурсі брали 12 компаній, найкращим визнали проєкт львів'ян. Про це глава держави заявив на пресконференції 20 травня.
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Зеленський розповів саміт Кримської платформи
Це символ нашої державності. Питання – не лише в тому, що наша країна – квітуча, а в тому, що нас – не затоптати,
– сказав Зеленський.
Президент також наголосив, що напередодні святкування Дня Незалежності в Україні відбудеться саміт з деокупації Криму. Запрошені глави держав на Кримську платформу: будуть не лише президенти, прем'єр-міністри, а також глави МЗС та очільники церков.
Я думаю в цілому нас буде десь 30 країн представлені,
– додав Зеленський.
Які заходи передбачені
Також 23 серпня буде великий концерт українців, які приїдуть з інших куточків світу. Виступ легенд опери та балету буде в Київському оперному театрі. Туди запрошені лідери інших держав.
А вже наступного дня буде військовий парад – як на суші, так і на воді. Ввечері буде великий концерт українських зірок в НСК "Олімпійський".
Що раніше було відомо про святкування
Київ хоче запросити на святкування 30-річниці Незалежності президента США Джо Байдена. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль від імені Зеленського запросив в Україні Папу Римського Франциска. До речі, вселенський патріарх Варфоломій I вже підтвердив, що прибуде в Україну на День Незалежності.
У Міністерстві закордонних справ розповіли, що відправили запрошення 26 країнам Азії. Деякі держави вже відмовилися, бо святкування припадає на їхні національні свята та Олімпіаду у Токіо.