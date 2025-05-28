Зеленський розповів, які нові наступальні операції готує Росія

Російські загарбники постійно проводять наступальні операції. На Сумському напрямку окупанти накопичили 50 тисяч військ. Також агресор робитиме все, щоб перетнути адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Про це Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, повідомляє 24 Канал.

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Зеленський про нові наступальні операції Росії

Президент наголосив, що окупанти проводять постійні наступальні дії. Однак, великої операції агресору не вдалося зробити.

Накопичення військ саме на Сумському напрямку, до якого вони готувалися з Курського напрямку, вони не змогли зробити через наші відповідні дії,

– заявив Зеленський.

Український лідер зазначив, що на Покровському напрямку, на Костянтинівці, у нас були проблеми, однак, були успішні бої.

За останні дві доби ми їх відштовхнули на 4 кілометри на Костянтинівці. Тобто вони не можуть повністю зняти всіх своїх військ з Покровського напрямку,

– підкреслив президент.

Додав, що так само як російські загарбники не могли перекинути всі війська на Покровський напрямок, аби захопити Покровськ. Наголосив, що Сили оборони робили на Курщині відповідні кроки.

Так само зараз на Сумському напрямку вони накопичують війська. Більше ніж 50 тисяч. Ми розуміємо. Але у нас там є успіхи. Сьогодні взяли, наприклад, 8 полонених в районі Тьоткіно,

– заявив Зеленський.

Зазначив, що мав зустріч із Сирським і начальником Генштабу Гнатовим. Головнокомандувач казав, що наші захисники поповнюють обмінний фонд. Президент наголосив, що для України це дуже важливо. Додав, що тому ми там діємо, перебуваємо так.

Глава держави підтвердив, що, безумовно, є диверсійні операції росіян на Сумщині, однак, є й наші відповіді.

Вони будуть робити все, щоб перетнути адміністративний кордон Дніпропетровської області. Вони цього хочуть. Поки що їм це не вдається. Вони хочуть захопити Покровськ, вони роблять незмінні дії,

– зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Луганська й Донецька області залишаються саме тими стратегічними цілями Росії, які поставлені в окупантів ще з 2014 року.

Що стосується Сумського напрямку, – Зеленський підкреслив, що найбільші, найсильніші війська ворога сьогодні перебувають на Курському напрямку.

Для виштовхування наших військ з Курщини й для того, щоб підготувати наступальні дії на Сумщину. Для будівництва цієї "буферної зони", яку вони так називають, в 10 кілометрів вглиб України. Я думаю, що вони розуміють, що їм не вистачає цих можливостей. Зараз це так,

– наголосив президент.

Український лідер переконаний, що на Курщині наші війська зробили правильно. Зазначив, що вони вийшли з одного напрямку, увійшли на Курщині в інший напрямок. Президент наголосив, що там у нас є хороше напрацювання.

Український лідер заявив, що Сили оборони будуть перебувати на Курщині доти, доки, росіяни не захочуть закінчити війну або хоча б перший крок, – припинення вогню.

Також президент висловився щодо Запорізького напрямку. Наголосив, що цілі окупантів незмінні.

Є в них деякі фантасти, які продовжують говорити про Херсонську наступальну операцію через річку. Але зрозуміло, що це саме ті говорять – не впевнений, що у тверезому стані – руські, яким все одно скільки там людей загине,

– підкреслив Зеленський.

Президент додав, що форсувати річку на Херсонщині сьогодні абсолютно неможливо.