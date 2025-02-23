Я хочу розуміння, – Зеленський розповів, яких дій Трампа чекає
- Зеленський очікує від Трампа розуміння та обговорення гарантій безпеки для України, зокрема в рамках Плану Перемоги України.
- Україна отримала 100 мільярдів доларів допомоги від США, а загальна вартість війни для країни становить 320 мільярдів доларів.
- Україна готова прийняти іноземні війська на своїй території, а гарантії можуть включати економічні угоди, які забезпечать безпеку.
Президент України Володимир Зеленський заявив, яких рішень Трампа очікує. Також він торкнувся цифр фінансової та військової допомоги від США та інших союзників.
Зеленський заявив, що як і Трамп хоче швидко закінчити війну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського у рамках форуму "Україна. Рік 2025".
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Чого чекає Зеленський від Трампа
Зеленський нагадав, що Україна отримує допомогу від США у рамках рішень попередньої адміністрації. Так, Україна отримала 100 мільярдів доларів допомоги від Сполучених Штатів. Президент підкреслив саме цю суму, а не 350 мільярдів, як говорив Дональд Трамп.
Зеленський підкреслив, що загалом ця війна коштувала Україні 320 мільярдів доларів. 120 з них віддала Україна, 100 – Європа і решта союзників, наприклад 15 мільярдів Україна отримала від Японії. Решту 100 мільярдів доларів надали Сполучені Штати.
Я дуже хочу (з Трампом, – 24 Канал) розуміння одне одного. Почути, які гарантії безпеки потрібні Україні. Частково це було в Плані Перемоги України. Я хотів би поговорити з ним про контингент,
– зазначив президент.
Зеленський додав, що Україна готова, аби іноземні війська були на її території.
Гарантіями, зазначив він, можуть бути й економічні угоди, однак вони зокрема мають гарантувати безпеку Україні.