Читаю все, що можна і навіть те, що не потрібно, — Зеленський про те, звідки дізнається новини
Президент Зеленський зізнався, що не має багато часу на соцмережі. Глава держави поділився зі студентами, звідки дізнається найважливішу інформацію про життя країни.
16 листопада президент Зеленський зустрівся з представниками понад 200 закладів вищої освіти України. Студенти поцікавилися, звідки глава держави дізнається про настрої у суспільстві, які читає ЗМІ і скільки часу витрачає на соцмережі, передає 24 Канал.
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Що відповів Зеленський
На питання, звідки він все знає, Зеленський відповів, що він президент і у нас є розвідка.
Я прокидаюся дуже рано і люблю читати. Читаю все, що можна і що не потрібно. Також у мене є інформація від різних наших інституцій,
– поділився політик.
Президент сказав, що кожного дня спілкується з міністрами. Про ситуацію на війні дізнається безпосередньо з фронту. Передусім, від головкома Сирського, якому свого чергу доповідають інші командири. Ці доповіді відбуваються дуже рано. "Я отримую доповідь зранку і ввечері", – уточнив Зеленський.
Окремо також глава держави розмовляє із ГУР, СБУ і СЗР. Він розповів, що отримує бриф від, наприклад, МВС, ДСНС щодо пожежі, постраждалих і загиблих.
Іншу інформацію Зеленський дивиться у соцмережах, хоча й не має на них багато часу. Про настрої у студенства президент запитує, зокрема, у своїй доньки Олександри, яка навчається на юриста в одному з українських вишів.
До слова, раніше радник президента розповідав, що той занепокоєний анонімністю деяких Telegram-каналів, які використовуються в інформаційних операціях проти України.