На тлі чуток про відставку: Зеленський провів нараду зі Шмигалем

Володимир Зеленський провів нараду з Денисом Шмигалем щодо оновлення соцвиплат та скорочення видатків на держапарат. Це сталося на тлі чуток про відставку прем’єра.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на допис президента України. Володимир Зеленський провів робочу нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, де обговорили оновлення державної підтримки українців та важливі стратегічні кроки уряду.

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В Офісі президента анонсували оновлення соцпідтримки

Це відбулося на тлі чуток у ЗМІ про можливу відставку голови уряду.

За словами Зеленського, Кабмін готує рішення щодо модернізації виплат при народженні дитини та підтримки матерів у перші роки життя дитини – деталі оголосять вже завтра. Окрім цього, цього року близько 180 тисяч родин отримають державну допомогу в межах ініціативи "пакунок школяра", а також продовжується фінансування безкоштовного харчування для молодших школярів і всіх учнів на прифронтових територіях.

Крім соціальних програм, на нараді обговорили питання підтримки підприємництва та розвиток виробництва української зброї. Також планують провести аудит усіх домовленостей із міжнародними партнерами, зокрема оборонних пакетів та інвестицій.

Готуємо й відчутну управлінську трансформацію, яка дасть змогу скоротити видатки на утримання державного апарату, забезпечити значну дерегуляцію та направити максимум наявних ресурсів на захист України та українців,

– наголосив президент.

Зеленський додав, що влада вже працює над визначенням майбутньої конфігурації виконавчої влади.