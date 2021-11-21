Зеленський, Шмигаль і Стефанчук вшанували героїв Небесної Сотні, на алеї відбувся молебень

У День Гідності та Свободи президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих активістів Майдану. Крім того, на алеї героїв Небесної сотні відслужили молебень.

Україна відзначає 21 листопада День Гідності та Свободи. Цього дня українці також вшановують пам'ять тих, хто загинув на Майдані.

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Зеленський вшанував пам'ять загиблих на Майдані

У День Гідності та Свободи Зеленський встановив лампадку до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві,

– зазначили в ОП.

Окрім Зеленського, вшанували Небесну Сотню прем'єр-міністр Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, а також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Після встановлення лампадок присутні продовжили вшанування пам'яті полеглих активістів хвилиною мовчання.



Зеленський вшанував пам'ять героїв Небесної Сотні / Фото Офісу Президента

На алеї відбувся молебень

Вранці 21 листопада на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві відслужили молебень за Україну. Цього дня в екуменічному храмі Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників відзначають також храмове свято.