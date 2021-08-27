Зеленський та Шмигаль таки взяли участь у військовому параді в Кишиневі: яскраві фото

Попри складності з добиранням, українські високопосадовці таки взяли участь у військовому параді з нагоди Дня незалежності Модлови. Окрім президента Володимира Зеленського, у Кишинів прилетів і прем'єр Денис Шмигаль.

Український президент разом з іншими главами держав переглянули військовий парад. Після цього політики пройшлися центральною вулицею Кишинева.

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Зеленський звернувся до Санду

Глава держави привітав Майю Санду з 30 річницею проголошення незалежності Молдови. Він побажав народу країни миру, злагоди та процвітання.

Незалежність обох наших країн – це результат зусиль багатьох поколінь, вистраждана цінність, яку Україна та Молдова відстоюють і сьогодні,

– наголосив український президент.

Він подякував Молдові за незмінну підтримку територіальної цілісності України. Водночас запевнив, що Україна завжди підтримуватиме територіальну цілісність Молдови у міжнародно визнаних кордонах.

Зеленський на урочистостях у Молдові / Фото ОП



У Зеленського радять "не шукати конспірології"

Радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі 24 каналу наголосив, що жодного приводу для конспірології у зв'язку із затримкою літака з президентом на борту немає. Мовляв, пояснення дуже просте: туман в аеропорту Кишинева. Він звернув увагу на те, що прибуття президента Румунії Клауса Йоганніса також було затримане. До того ж, через погану погоду в аеропорт Одеси спрямовували й комерційні рейси, які мали приземлитися у Молдові.

Президентський літак Airbus A319 не змогли посадити в аеропорту Кишишева, через це його спрямували до Одеси. Там авіалайнер дозаправився, за цей час погода у столиці Молдови покращилася.

"Візит відбувається, як і планувалося, хіба що з невеликою затримкою. ЗМІ у Молдови також поширили необхідні пояснення від апарату президентки Молдови", – зазначив Подоляк.