Зеленський і Шмигаль зустрілися із керівниками урядів Польщі, Чехії та Словенії

Президент України Володимир Зеленський 15 березня провів зустріч із представниками урядів Польщі, Чехії та Словенії. Він розповів їм у деталях, яка зараз ситуація в нашій країні.

Також там були присутні прем'єр-міністр Денис Шмигаль і голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на відео зустрічі.

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Поїздку погодило керівництво ЄС

Передусім президент зауважив, що загалом зараз в Україні досить небезпечна ситуація. Адже ворог продовжує систематичні обстріли.

Для прикладу, сьогодні мали декілька обстрілів у житлових масивах Києва. Вони стріляють по всіх територіях – зокрема, й по Західній Україні, по Львівській області,

– сказав Володимир Зеленський.

Зустріч відбувалася на тлі жовто-блакитних прапорів і були присутні багато представників світових ЗМІ. Поїздку напередодні погодили з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем та президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Хто приїхав до України

Метою візиту передусім було підтвердження однозначної підтримки всім Європейським Союзом суверенітету та незалежності України. Окрім цього, обговорили широкий пакет підтримки українській державі та суспільству.

Які іноземні політики приїхали:

голова польського уряду Матеуш Моравецький;

віце-прем'єр Польщі Ярослав Качиньський;

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала;

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша.

Ваш візит до Києва у цей важкий для України час – потужне свідчення підтримки. Ми це дуже цінуємо,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Зустріч президента з іноземними урядовцями: дивіться відео