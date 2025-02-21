Зеленський поговорив із Шольцом: деталі розмови на тлі візиту Келлога та майбутніх переговорів

Президент Зеленський поспілкувався із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вони обговорили закінчення війни та гарантії безпеки.

Також український глава висловив вдячність німецькій стороні за сильну підтримку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

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Деталі розмови Зеленського та Шольца

Розмова відбулася у п'ятницю, 21 лютого.

Предметна розмова з канцлером Німеччини Олафом Шольцом про нашу спільну позицію щодо шляхів завершення війни та надійних гарантій безпеки. Подякував йому за внесок Німеччини у захист тисяч життів, а також за лідерство в зміцненні протиповітряної оборони України,

– написав президент Зеленський.

Він розповів, що з початку повномасштабного російського вторгнення Німеччина надала нашій країні допомоги загалом на 43,6 мільярда євро.

Також Зеленський розповів Шольцу про зустріч зі спецпредставником Трампа Келлогом і нещодавні контакти з іноземними лідерами, зокрема, із президентом Франції Макроном.

Окрім цього, лідери України та Німеччини детально обговорили кроки, які потрібні для досягнення справедливого миру, а також роль європейських країн за столом переговорів.