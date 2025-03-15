Зеленський відповів, коли будуть вирішувати питання територій

Останнім часом керівництво держави робить багато заяв щодо окупованих територій. Це не дивно, адже Україна прагне завершити війну. 15 березня Зеленський торкнувся цього питання під час пресконференції.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також Настав час для "плану Б": як Трамп відреагує на вимоги Путіна щодо 30-денного перемир'я

Коли будуть вирішувати питання окупованих територій і чи США ставили якісь умови

Президента попросили деталізувати заяву про те, що у Саудівській Аравії Україна та США обговорювали питання територій.

Гарант укотре наголосив, що Київ не визнає окуповані українські території російськими за будь-яких умов. Проте це питання дуже гостре. Росіяни, бачачи впертість українців, битимуть саме в цю точку, сподіваючись протиснути свої інтереси. Для цього Москва задіює переговори зі США.

Тому в Джидді справді ішлося про питання окупованих територій. Зеленський, щоб не бути голослівним, показав партнерам карту. Там видно, як деякі міста розділені по Дніпру: один берег під контролем України, а інший окупований.

Не може місто жити на одному березі, а на іншому ворог, розумієте? Це неможливо, це не живе місто, воно окуповане. Такі речі потрібно деталізувати для наших партнерів,

– підкреслив президент.

На його думку, коли американці зрозуміють, що йдеться про долі людей, тоді вони зрозуміють, як повернути безпеку та життя в такі міста. Україні потрібно перемир'я не на папері, а в реальності, інакше знову буде заморожений конфлікт.

Зеленський знову навів приклад Енергодара. Якщо Україна поверне під свій контроль тільки Запорізьку АЕС, то це означає, що містяни продовжать жити під контролем росіян.

Гарант переконаний, що червоні лінії слід озвучити одразу і не затягувати процес. Він не проти, щоб США і Росія обговорювали питання територій, але важливо, що Америка не ставила Києву вимоги щодо земель. США спершу мають примусити Путіна до припинення вогню, що стане першим кроком. "Потім будемо обговарювати всі інші кроки", – завершив Зеленський.