Ми б хотіли побачити реальний крок від країн НАТО, – Зеленський про наближення до Альянсу
Президент України прибув до Латвії, де зустрівся із президентом цієї країни. Після цього він відповідав на питання журналістів.
Володимир Зеленський під час пресконференції розповів, що Україна хотіла б побачити з боку НАТО реальний крок. Мовиться про такий, який би наближав нашу країну до Альянсу, передає 24 Канал.
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Це потрібно не тільки нам
За словами Зеленського, важливо, щоб у цьому питання не було стагнації. Він також висловив думку, що це потрібно не тільки нам, а й Вашингтону. Президент вважає, що там зацікавлені в тому, щоб цей саміт був потужним та вдалим.
Щоб країна НАТО показали, що вони не бояться Росії, бо чим менші кроки України до НАТО, тим більший страх у когось перед цим. Показувати це – велика помилка,
– наголосив Володимир Зеленський.
Зеленський розповів про фантастичні результати роботи ППО
- Володимир Зеленський заявив, що ціна затримок поставки озброєння від партнерів – втрати України. Якби нам надали ще 7 потужних систем ППО, українці не гинули б у Харкові, Одесі, Херсоні.
- Український лідер наголосив, що насамперед мовиться про питання ППО. Зеленський подякував союзникам, які дають можливість Україні боротися за виживання та вижити. Коли Росія скоює масовані ракетні або дронові атаки, без Patriot – неможливо вціліти.
- Президент додав: він вдячний, за кожну систему ППО. Однак чисто по-людськи не розуміє, як хтось може спокійно спати, знаючи, що є десятки систем, а якщо дати Україні ще декілька, люди перестали б гинути.