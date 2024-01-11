Ми б хотіли побачити реальний крок від країн НАТО, – Зеленський про наближення до Альянсу

Президент України прибув до Латвії, де зустрівся із президентом цієї країни. Після цього він відповідав на питання журналістів.

Володимир Зеленський під час пресконференції розповів, що Україна хотіла б побачити з боку НАТО реальний крок. Мовиться про такий, який би наближав нашу країну до Альянсу, передає 24 Канал.

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Це потрібно не тільки нам

За словами Зеленського, важливо, щоб у цьому питання не було стагнації. Він також висловив думку, що це потрібно не тільки нам, а й Вашингтону. Президент вважає, що там зацікавлені в тому, щоб цей саміт був потужним та вдалим.

Щоб країна НАТО показали, що вони не бояться Росії, бо чим менші кроки України до НАТО, тим більший страх у когось перед цим. Показувати це – велика помилка,

– наголосив Володимир Зеленський.

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