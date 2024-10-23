Припинення ударів по енергетиці може призвести до завершення гарячої фази війни, – Зеленський

Припинення повітряних ударів Росії по енергооб'єктах України та вантажних кораблях може відкрити шлях до переговорів щодо завершення війни.

Про це заявив Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами в Києві 21 жовтня, пише FT.

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"Зменшення градуса"

Глава держави зазначив, коли йдеться про енергетику та свободу судноплавства, досягнення результату в цих питаннях було б сигналом того, що країна-агресорка, можливо, готова припинити війну.

Якби Москва і Київ домовилися припинити удари по енергетичних об'єктах, це стало б значним кроком до деескалації конфлікту.

Ми побачили під час першого Саміту миру, що може бути рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами: ми не атакуємо їхню енергетику, вони не атакують нашу,

– пояснив президент.

Володимир Зеленський вважає, що це може призвести до завершення гарячої фази війни.

"Тому, що це частина війни, яка дуже небезпечна для нас. Якщо ми домовляємось разом з партнерами або в посередництві з партнерами, як висновок із Саміту, що по енергетиці сторони не б'ють, то це зменшення градуса", – наголосив український лідер.