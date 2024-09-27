Ми розуміємо, що до листопада можемо зупинити Путіна, – Зеленський

Україна може до листопада 2024 року зупинити Владіміра Путіна у війні. Наші захисники це намагатимуться робити на полі бою.

Про це Володимир Зеленський повідомив на зустрічі з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. У цьому аспекті також важливим є і План перемоги нашої держави у війні.

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Україна може зупинити Путіна до листопада

Український лідер наголосив, що дуже важливо поділитися Планом перемоги з політичними лідерами США та всіма кроками, як зміцнити нашу державу. Водночас Зеленський зазначив, що в Україні розуміють, що до листопада можна зупинити Путіна

Ми повинні це зробити, ми спробуємо – на полі бою з нашими героїчними воїнами, але ми розуміємо, що після листопада нам доведеться вирішувати, і ми сподіваємось, що сила США буде потужною. Ми на це розраховуємо,

– сказав президент України.

Володимир Зеленський представив Трампу План перемоги / Відео з фейсбуку президента України



За підсумками зустрічі з Трампом Володимир Зеленський наголосив, що він і Дональд Трамп мають спільний погляд на те, що війна в Україні має бути зупинена, а Путін не може перемогти. Зокрема, лідер України й експрезидент США поділяють думку, що перемогти має наша держава.

До цього Володимир Зеленський під час візиту в Білий дім уже презентував План перемоги України чинному президенту США Джо Байдену, а також віцепрезидентці країни Камалі Гарріс.