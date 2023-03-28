Звертався до трьох аудиторій: що означали слова Зеленського про неготовність ЗСУ до контрнаступу

Вся Україна чекає початку контрнаступу ЗСУ і звільнення територій. В розмові з японськими журналістами Президент України Володимир Зеленський сказав, що наша держава поки що не може почати контрнаступ, адже нам не вистачає техніки та боєприпасів.

За цим меседжем ховається важливий підтекст. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Шейтельман переконаний, що в цьому інтерв'ю Володимир Зеленський звертався до трьох аудиторії одночасно.

До кого були спрямовані слова президента

За словами Шейтельмана, західним партнерам він сказав, мовляв, в України недостатньо озброєння та боєприпасів. Адже потрібні мільйони снарядів у запасі.

Як ви знаєте, зараз промисловість лише розігрівається перед виробництвом боєприпасів. Польща стала таким собі лідером з виробництва снарядів. Однак я думаю що все вийде, це не така проблема, яку не можна вирішити,

– додав політтехнолог.

Також Зеленський звертався до жителів України і сказав, що контрнаступ буде, але не зараз. Мовляв, він розуміє, що українці очікують контрнаступу. Однак Зеленський пояснив, що Україна не може йти непідготовленою в бій.

Третьою стороною звернення президента України були росіяни.

Сказав, розслабтеся, ідіть покуріть десь там, можете пиячити поки на окупованих територіях,

– іронічно зауважив Шейтельман.

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