"Багато крові": Зеленський відповів, що буде з Україною без нової допомоги від США
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Володимир Зеленський розповів, якими будуть наслідки, якщо США не нададуть Україні новий пакет допомоги. За словами президента, буде багато жертв та багато втрат.
Президент України пояснив, що ми не маємо достатньо систем ППО, щоб захиститись від російських ракет та безпілотників.
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Що сказав Зеленський про наслідки відсутності допомоги від США
Путін розуміє тільки силу. Він відчуває себе твариною: якщо не зможеш захиститися, він знищить ще більше. Його бажання – захопити всю Україну,
– заявив Зеленський.
Він прокоментував свої слова про те, що Україна може програти війну, якщо Сполучені Штати не нададуть військову допомогу.
"Він (Путін – 24 Канал) все знищить. Він уб'є дуже багато людей. Більшість людей не втечуть, тому він уб'є багатьох із них. Як це буде виглядати? Буде багато крові. Буде багато жертв, багато втрат. Ми говоримо про сотні тисяч", – сказав Зеленський.
До речі, Зеленський днями заявив, що у випадку відсутності пакета допомоги з боку США Україна програє війну. Окрім того, президент сказав, що у випадку, якщо ми програємо війну, то Путін атакуватиме інші країни.
Військова допомога від США
- Сполучені Штати з жовтня 2023 року не можуть виділити Україні військову допомогу. Мовиться про 60 мільярдів доларів.
- У лютому 2024 року Сенат США врешті проголосував за пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на орієнтовно 95 мільярдів доларів. Понад 60 мільярдів з нього – призначені для Києва.
- Щоб Київ отримав допомогу за неї також має проголосувати Палата представників. Тільки після цього документ може підписати президент США Джо Байден.
- Та частина республіканців переконані, що будь-яка угода про зовнішню допомогу має також включати заходи, спрямовані на зміцнення кордонів США.
- Днями журналісти написали, що спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв, що невдовзі винесе на голосування питання щодо підтримки України. Та наразі незрозуміло, яким саме буде цей пакет та хто його підтримає.