Точно почуєте, – Зеленський розповів, чи почалася операція по звільненню Криму

Україна прагне повернути Крим, який Росія анексувала у 2014 році. Відвоювання півострова вже розпочалося, але поки не військовим шляхом.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що операція щодо деокупації Криму ще не розпочалася. При цьому глава держави запевнив, що початок операції точно не залишиться непоміченим.

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Відвоювання Криму почалось в головах людей, – Зеленський

Зеленський підкреслив, що відвоювання Криму почалось в головах людей. За його словами, ніхто просто так Крим не віддасть.

Сама операція ще не почалась. Коли вона почнеться, ви це точно почуєте. Я вважаю, що відвоювання Криму почалось в головах людей і це дуже важливо. В нашому внутрішньому бажанні, в єдності відношення до цього. Не просто на словах Крим це Україна. Треба бути готовими і йти. Ніхто просто так Крим не віддасть,

– сказав президент.

Зеленський наголосив, що відвоювання завжди починається із суспільства. "Я вважаю, що початок є", – додав він.

Відповідаючи на питання, чи матиме змогу президент провести свою відпустку в Криму влітку 2023 року, Зеленський сказав: "Влітку непоганий варіант, там гарна погода".

Зазначимо, що раніше президент казав, що після перемоги України у війні хоче відпочити на морі та випити пива.

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