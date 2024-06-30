Зустріч Путіна з Кім Чен Ином – виделка в очі Сі, – Зеленський розповів, що Путін ризикує

Володимир Зеленський заявив, що зустріч Владіміра Путіна та північнокорейського диктатора Кім Чен Ина є виделкою в очі Сі Цзіньпіну.

Український політик заявив в інтерв'ю колумністці американського видання The Philadelphia Inquire, що Владімір Путін однаково боїться Китаю, пише 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про зустріч Путіна та Кім Чен Ина

Але, я думаю, у нього (Путіна – 24 Канал) безвихідь була. Тому що йому потрібно дві речі: передусім щось зробити політично. Тому що він побачив понад 100 країн Саміту миру… Він (Саміт – 24 Канал) змусив Путіна шукати союзників,

– пояснив Зеленський.

Український лідер пояснив, що російського диктатора до перемовин з Путіним змусила:

політична ізоляція,

друге – у нього не вистачає артилерії. У Північної Кореї є декілька мільйонів артилерійських снарядів. Путіну просто потрібна ця артилерія.

Тобто він ризикує відносинами з Китаєм через те, що брак снарядів. І це гарний сигнал для наших воїнів – не все так добре на полі бою в Росії,

– заявив Зеленський.

Він додав, що запаси артилерійських снарядів у Північній Кореї орієнтовно 5 мільйонів. А це менше, ніж Росія використовувала упродовж року.

Український президент пояснив, що це розуміння для всіх партнерів, мовляв, давайте не будемо говорити про довгу війну, бо у Путіна немає сил.

До речі, Путін та Кім Чен Ин підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство". Він передбачає взаємну допомогу "в разі агресії проти одного з учасників".