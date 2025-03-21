Яка гарантія безпеки є найкращою для України: Зеленський відповів
- Президент Зеленський вважає, що найкращою гарантією безпеки для України є вступ до НАТО.
- Зеленський наголосив на важливості моніторингу припинення вогню країнами, з якими Україна співпрацює у сфері розвідки.
- Президент Чехії Петр Павел підтримав ідею вступу України до НАТО як найкращу гарантію безпеки.
Президент Володимир Зеленський висловився щодо гарантій безпеки для України. Зокрема, він заявив, що моніторинг припинення вогню наразі залишається ключовим питанням.
Проте, на думку Зеленського, найкращою безпековою гарантією є НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію українського глави держави з президентом Чехії Павелом.
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Що заявив Зеленський про гарантії безпеки для України
Президент України наголосив на тому, що моніторинг 30-денного перемир'я повинен проводитися країнами, з яким Київ співпрацює у сфері розвідки.
Спочатку ми повинні домовитися про ceasefire і тут дійсно дуже важливо, хто буде здійснювати моніторинг. Ми говорили з різними нашими колегами, з Британією, з Францією, зі США, безумовно з тими країнами, з якими ми сьогодні по лінії розвідок працюємо,
– каже Зеленський.
Він додає, що моніторинг закінчення війни з "русскіми" є досить складним питанням. Саме тому президент каже, що завжди підтримував "найдешевший спосіб моніторингу і гарантій безпеки" – вступ України до НАТО.
Водночас глава держави заявив, що Україна від початку погодилася на пропозицію США щодо безумовного припинення вогню. Зеленський вважає, що таке рішення є швидшим варіантом, ніж нескінченні технічні переговори.
Зазначимо, що під час пресконференції президент Чехії Петр Павел також закликав партнерів не знімати питання вступу України до НАТО з переговорів, оскільки вважає це найкращою та найдешевшою гарантією безпеки.
Окрім цього, Павел анонсував підсумковий документ після зустрічі із Зеленським, у якому Чехія задекларує свою підтримку Україні та окреслить інші питання.