Зеленський скликає позачергове засідання Ради для розгляду медичних питань

Народні депутати зберуться на позачергове засідання у вівторок, 2 листопада. Скликав Верховну Раду президент Володимир Зеленський.

Політики розглядатимуть важливі медичні та соціальні законопроєкти. Про це розповіла речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук.

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Які законопроєкти розглянуть нардепи

Постанову, яка передбачає допуск до Верховної Ради лише за підтвердженою вакцинацією або з дійсним ПЛР-тестом.

Законопроєкт щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання;

документ щодо вдосконалення системи управління сферою охорони здоров'я;

законопроєкт про функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана;

внесення змін до закону "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами;

законопроєкти порядку денного.

Ситуація з коронавірусом в Україні

В Україні зафіксували новий рекорд кількості нових хворих за добу. Так, 27 жовтня коронавірусом заразилися аж 26 тисяч людей. Найбільше – в Одеській області.

Водночас 576 хворих, на жаль, померли, а 10 006 – одужали.

Наразі червона зона карантину діє у 8 областях України: Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Сумській, Рівненській та Миколаївській.

Вже з 30 жовтня обмеження червоної зони розширять на ще 7 регіонів: Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Хмельницьку та Чернігівську області.

Повний текст публікації Юлії Палійчук у телеграмі:

У вівторок, 2 листопада очікується скликання позачергового засідання Верховної Ради, яке ініціює Президент України Володимир Зеленський для розгляду важливих соціальних і медичних питань. Зокрема:

Проєкту постанови №6154 про додаткові заходи протидії і поширенню Covid-19, яка передбачає допуск до приміщень парламенту лише за підтвердженою вакцинацією або з дійсним ПЛР-тестом.

Законопроєктів №6121 щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання;

№5873 щодо вдосконалення системи управління сферою охорони здоров'я;

№5694 щодо функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана;

№4542 про внесення змін до закону "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами.

А також інших питань порядку денного.