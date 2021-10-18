Зеленський скликає позачергове засідання Ради: що розглянуть

Володимир Зеленський хоче скликати Верховну Раду на позачергове засідання. Із таким проханням він звернувся до спікера парламенту Руслана Стефанчука.

Зеленський запропонував низку законопроєктів для порядку денного. Лист президента опублікував нардеп Олексій Гончаренко.

До речі "Слуги" зберуться на засідання фракції: хочуть обговорити держбюджет-2022

Зауважимо, спікер Ради Руслан Стефанчук також заявляв, що може бути додаткова позачергова сесія, присвячена євроінтеграційним законам.

Що мають розглянути

Законопроєкт "Про енергетичну ефективність";

Зміни до закону про комбіноване виробництво теплової та електроенергії;

зміни до закону про альтернативні види палива щодо розвитку виробництва біометану;

законопроєкт про Національну комісію, яка регулюватиме сфери електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку;

приведення законодавства України у сфері дитячого харчування до вимог ЄС;

законопроєкт щодо Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом стосовно конфіденційності та збереження інформації;

ратифікація угоди між Україною та Фінляндією про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом;

приєднання України до Конвенції про Європейський інститут лісу;

ратифікація угоди між Кабміном та естонським урядом про технічну та фінансову співпрацю;

угода між Україною та Данією про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей дипломатів та консулів;

Зміни до Фінансової угоди (проєкт "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України") між Україною та Європейським інвестиційним банком;

ратифікація угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку. Домовленість стосується участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля;

законопроєкт про ратифікацію Гарантійної угоди "Проєкт розвитку АТ "Укрпошта": Логістична мережа та Сільське відділення" між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку.

Зверніть увагу! Цього тижня також нардепи планують схвалити у першому читанні проєкт Держбюджету на 2022 рік.

Крім того, мають розглянути питання НАБУ, НБУ, ресурсного законопроєкту, Фонду часткового гарантування вкладів.



Лист президента / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка



Лист президента / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка