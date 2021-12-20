Зеленський скликає всіх українських послів: про що домовлятимуться

Володимир Зеленський скликає на конференцію усіх послів України у світі. Захід відбудеться на Івано-Франківщині 21 – 22 грудня.

Про це сказав президент України на пресконференції за підсумками розмови з президентами Литви та Польщі. Він запевнив, що тепер такі зустрічі відбуватимуться щорічно.

До теми Україна, Польща і Литва є в авангарді стримування Росії, – Зеленський

Розмовлятимуть посли з президентом у державній резиденції "Синьогора" у Гуті, що на Івано-Франківщині.

Зеленський запевнив, що у 2021 році візьмуть участь у конференції абсолютно усі посли України.

"Раніше такі наради проходили раз у 2, 3 або навіть 4 роки. Це у сучасному світі, в реаліях надшвидких змін, робить їх неефективною та протокольною формальністю", – зазначив Зеленський.

Нам потрібен зміст, нам потрібен результат. Тож тепер я збиратиму українських послів щорічно тут, у Гуті",

– заявив президент.

Про що говоритимуть

Комплексний план дій України на світовій арені.

Стратегія зовнішньополітичної діяльності.

Рух до ЄС та НАТО.

Посилення нашої присутності і національного інтересу на Близькому Сході, Африці, Латинській Америці.

Зустріч президентів України, Польщі та Литви

Анджей Дуда, Гітанас Науседа та Володимир Зеленський скоординували подальші кроки у протидії викликам та підписали спільну заяву.

Дуда офіційно запевнив, що Польща виступає проти будь-яких поступок Росії з боку НАТО.

Водночас Зеленський відреагував на ймовірне розміщення ядерної зброї Росії в Білорусі. За його словами, такими речами гратись не можна.

Науседа також занепокоєний загрозливим зближенням Росії та Білорусі.

Дивіться пресконференцію президентів: відео

Саме у резиденції "Синьогора" на Прикарпатті сьогодні, 20 грудня, відбулася зустріч Зеленського з президентами Литви та Польщі.