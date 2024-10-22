Ядерна зброя, корейські військові та вибори у США: головне із заяв Зеленського

Під час зустрічі з журналістами 22 жовтня Володимир Зеленський торкнувся багатьох важливих моментів, зокрема, ситуації на фронті та роботи над Планом перемоги. 24 Канал зібрав найголовніше з його заяв.

Звісно, журналістів цікавило залучення росіянами солдатів Північної Кореї і загалом стан російської армії. Зеленський назвав Росію "Титаніком".

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Головне із заяв Зеленського 22 жовтня