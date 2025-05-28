Це не чіткий дедлайн, – Подоляк про заяву Зеленського про те, що війни не буде у червні 2026

Президент Володимир Зеленський не визначав червень 2026 року як точний термін завершення війни. Йшлося про можливість зупинити війну раніше, якщо проти Росії будуть введені жорсткі економічні санкції.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в коментарі "РБК-Україна".

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Чи завершиться війна до червня 2026 року

Подоляк пояснив, що Зеленський не називав червень 2026 року точним терміном завершення війни.

Війна може закінчитись в будь-який момент, якщо ці санкційні тиски будуть зовсім іншого рівня,

– зазначив Подоляк.

Мовиться про вторинні санкції проти певної кількості країн, які фактично виступають фінансовими донорами, від яких Росія отримує гроші на війну. Також йдеться про заборонні санкції проти нафтового, ядерного і газового сектору країни-агресорки.

"І це все приведе до того, що Росія просто не зможе фінансувати на тому рівні, на якому вона сьогодні фінансує, рекрутинг і мілітарні виробництва. Тобто в неї ключові витрати йдуть на снаряди, тобто амуніцію, на ракети, дрони і рекрутинг. І відповідно Росія витрачає щороку на ці цілі порядка 150 – 170, ну може якщо брати місцеві бюджети, 220 мільярдів євро/доларів. Відповідно Росія без такого заборонного типу санкцій отримує дохідність від 450 до 550 мільярдів доларів/євро", – пояснив радник керівника ОП.

На переконання Подоляка, запровадження жорсткіших санкцій проти Росії здатне протягом 8 – 12 місяців суттєво підірвати її здатність фінансувати війну.

Він також зазначив, що, на думку Зеленського, до санкційного тиску слід суттєво наростити удари по інфраструктурі країни-агресорки – це дозволить значно швидше вичерпати її ресурси.

Тобто президент говорить, що як мінімум можемо очікувати, якщо сьогодні все ж таки буде консенсусне рішення щодо тиску на Росію, то як мінімум можемо очікувати, що є дедлайн рік, наприклад, з точки зору фінансування війни. Але ще раз підкреслюю – це не конкретний термін. Це означає, що якщо тільки жорсткі санкції ввести, то тоді Росія буде обнулена з фінансової точки зору,

– додав Подоляк.

На його думку, застосування додаткових інструментів тиску на Росію може змінити хід війни.