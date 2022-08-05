Ми ж не покидьки, як вони, – Зеленський про російські фейки щодо торгівлі зброєю в Україні

Володимир Зеленський спростував російські фейки щодо торгівлі зброєю в Україні. Президент заявив, що всі партнери, які надають зброю, бачать її пересування.

Зеленський активно працює над тим, аби розширювати можливості зовнішньої політики України. Зокрема, президент поспілкувався зі ЗМІ Африки, повідомляє 24 канал.

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Зокрема, Зеленський відповів, для чого росія постійно використовує фейки щодо торгівлі зброєю в Україні. Президент наголосив, що країна-окупантка таким способом хоче зупинити постачання зброї в Україну.

Зеленський розповів, як росія робила все можливе, аби не допустити, щоб Україна отримала необхідну зброю. Окупанти руйнували українську залізничну інфраструктуру та мости. Також ворог блокував море. Водночас росія розуміла, що Україна все відбудовуватиме та нарощуватиме силу армії.

Тоді вони почали розповсюджувати один з своїх фейків, що ми торгуємо цією зброєю. Ми не такі покидьки, як вони. Ми не торгуємо людьми, ми не торгуємо зброєю, ми не торгуємо своєю гідністю і своєю державою. Ось у чому різниця між нашими військовими і між їхніми військовими,

– заявив президент.

Україна має відкриту програму для партнерів

Зеленський повідомив, що є абсолютно відкрита програма для партнерів. Зокрема, з Великої Британії та США.

"Це відкриті дані де вони бачать пересування нашої зброї, вони бачать яка постачається і де вона перебуває, на яких складах", – розповів Зеленський.

Водночас про повний відкритий доступ, звичайно, не мовиться. Зеленський зауважив, що росія завдає ракетні удари на всякий випадок, навіть якщо й не має підтвердження про зброю. Тоді ворог влучає у житлові будинки.

Зауважте! Зеленський вперше в історії провів переговори з президентом Гвінеї-Бісау. Український лідер повідомив, що його країна готова бути гарантом продовольчої безпеки для країн Африки. Окрім того, темою розмови була підтримка України у різних міжнародних організаціях.

Того ж дня Зеленський поспілкувався з ЗМІ Нігерії, Південної Африки, Кенії та Гани.

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