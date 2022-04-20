Зеленський спростував заяву Пєскова, що Росія передала Україні "пропозиції миру"

Володимир Зеленський спростував заяву речника Путіна Дмитра Пєскова. Останній казав, що нібито Росія передала Україні "пропозиції миру".

Відповідну заяву Президент України зробив під час брифінгу з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. Це трапилось під час візиту останнього в Київ 20 квітня – на 56 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Зеленський пояснив, що Україна не отримувала "пропозиції миру" від Росії

Володимир Зеленський відповів на питання, чи бачив пропозиції, які, як заявив Пєсков, Росія передала Україні.

Нічого про це не чув. Точно нічого не бачив. Впевнений, що нам нічого не передали,

– сказав президент.

Верховний Головнокомандувач Збройних сил України також прокоментував заяву про те, що нібито "м'яч на нашому боці".

Брифінг Зеленського та Шарля Мішеля, голови Європейської Ради: дивіться відео