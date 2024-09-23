Візит Зеленського до Пенсільванії: яких домовленостей хоче досягти Україна

Президент Володимир Зеленський перебуває у Сполучених Штатах Америки з робочим візитом. Він вже побував у Пенсільванії, де зустрівся з губернатором штату, та відвідав оборонний завод, де виготовляють боєприпаси для України.

Візит президента у США демонструє важливу роль, яку відіграє країна для допомоги Україні. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, додавши, що Зеленський вже оглянув дуже знакове виробництво.

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Чого очікувати від поїздки до США

Візит продемонстрував, що питання озброєння, боєприпасів зараз є для України одним з найважливіших. Також це вкотре засвідчує для самих американців, що виробництво важливе і для їхньої країни.

Велика сума коштів, яку інвестують США на допомогу України, залишаються в Сполучених Штатах. Ми бачимо замкнутий цикл, адже з цих грошей у майбутньому знову можуть виготовити зброю. Це варто пояснювати, щоб не було зайвих спекуляцій.

Важливий аспект – це спільне виробництво зброї. Ми можемо його налагодити завдяки внутрішнім ресурсам. Але тоді потрібно визначитися з кількома напрямками, наприклад, дрони, ракети, підводні дрони, і працювати саме над цим,

– зауважив Олександр Мусієнко.

Чому потрібне спільне виробництво зі США

Дуже важливо пояснити нашим партнерам, що зараз саме час інвестувати в українські виробництва. Варто звернути увагу, що Україна вкотре порушує питання про закриття неба. Можливо, це потрібно й для того, щоб мати безпечне місце для розміщення виробництв, ремонту озброєння.

Думаю, в нас є можливості об'єднувати американські інвестиції та спільне виробництво в Україні за деякими програмами, наприклад, безпілотниками,

– додав Мусієнко.

Зараз наша оборона сфера готова збільшувати виробництво, але стоїть питання фінансування. Повністю закрити всі потреби коштом державного бюджету ми, звісно, не можемо. Потрібне співфінансування.

Ми здатні виробляти свою зброю та збільшувати виробництво, але без підтримки партнерів не обійтись. Навіть Росії не вистачає власного потенціалу, тому вони просять про допомогу в Північної Кореї, в Ірану, хоча запаси в росіян значно більші, ніж у нас,

– підсумував Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до США 22 вересня. У нього запланована низка зустрічей, зокрема з Джо Байденом, Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Президент України має продемонструвати американським політикам свій "план перемоги".