Путін не розуміє, що в Україні рішення приймають люди, а не Зеленський, – опозиціонер Накі

Українське суспільство звикло самостійно обирати що, як і навіщо відбуватиметься в державі. Росіяни такої опції не мають.

Про що б не домовлялися політики, в Україні основоположним є рішення людей. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний блогер та стрімер Майкл Накі.

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Рішення за народом

Напередодні український президент Володимир Зеленський прилетів до США й виступив у Конгресі й провів переговори з американським лідерам Джо Байденом. Припускають, що в овальному кабінеті Білого дому його могли схиляти до "мирних ініціатив", відмовляючи у зброї.

В Америці також розуміють, переконаний Накі, що Зеленський вирішує не все. Це історія про українських людей та українських військових. Тому домовитися про будь-що за закритими дверима просто неможливо.

Якщо Зеленський буде згоден на будь-який "договірняк", це не означає, що Україна не буде боротися. Це означає, що не буде Зеленського. Це дуже просте рівняння, яке, мені здається, усі вже зрозуміли. Не зрозумів хіба що Владімір Путін,

– переконаний опозиціонер.

В системі цінностей диктатора, продовжує Накі, жодного народу не існує. Для нього люди – це витратний матеріал, "гарматне м'ясо", гвинтики.

"А в нормальних країнах люди – це саме ті, хто приймають рішення. Люди – це саме ті, хто формують запит і дії своєї країни в результаті", – говорить стрімер.

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Як зауважив Накі, красномовною є обкладинка журналу Time, на якій зображений не лише український президент, а й український народ. Світлина супроводжувалася написом Spirit of Ukraine ("Дух України").

Разом з Володимиром Зеленським був народ України. Це і є правда. Увесь світ визнає мужність Володимира Зеленського, тому що поїхати у Бахмут, який є не просто поруч з фронтом, а сам є фронтом, найгарячішою точкою – це, безумовно, дуже сміливо. Але без людей нічого б не вийшло. І він знає це,

– запевняє журналіст.

Саме тому, акцентує Накі, український лідер в першу чергу їде до солдатів на передову і нагороджує їх – поки Владімір Путін вручає "медальку" пропагандистці Маргаріті Сімоньян в Кремлі – а лише потім їде у США домовлятися.

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