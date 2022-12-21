"США не відпустять Зеленського без подарунків": чого очікувати від візиту президента

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня прибув до Сполучених Штатів, щоб зустрітися з Джо Байденом. Від цього візиту слід очікувати гарних новин.

Таку думку 24 каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він зауважив, що ця поїздка планувалася заздалегідь і лише зараз Зеленський зміг дозволити собі її здійснити.

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Що США можуть передати Зеленському

У Сполучених Штатах не заведено відпускати без подарунків. Особливо Зеленського, якого вони поважають,

– сказав Тизенгаузен.

Цього року США виділили на допомогу нашій державі близько 50 мільярдів доларів. Ба більше, наступного року Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні допомогу і вона не зменшуватиметься.

На думку політтехнолога, після повернення Зеленського до України ми почуємо про передачу нам нових видів озброєння, які вкрай нам необхідні. Всі вже чули, що Білий дім погодив передачу нашій державі систем протиповітряної оборони Patriot. Тож це можуть бути інші види озброєння, наприклад:

ударні безпілотники;

БпЛА з великим радіусом дії та ураження.

За його словами, нам вже повідомили про передачу "розумних" бомб, а їм треба носії. Крім того, Сполучені Штати можуть надати нові пакети фінансової допомоги.

Тизенгаузен припустив, чого очікувати від візиту Зеленського до США: дивіться відео

Що означає візит Зеленського до США

На думку політтехнолога, Зеленський й раніше цілком міг полетіти до США або будь-яку іншу країну. Але не робив цього, тому що чисто психологічно президент країни, яка воює, не має її лишати.

"Зараз це свідчить про те, що ситуація відносно стабілізувалася", – пояснив Тизенгаузен.

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"Зеленський нав'язав Путіну гру"

Ба більше, напередодні президент відвідав Бахмут – найгарячішу точку фронту станом на сьогодні. Це вже стало його "фішкою" – до цього він приїздив до звільненого Херсона. Натомість російський диктатор Владімір Путін жодного разу не приїздив на той самий Донбас.

Одразу йде базове порівняння двох президентів. Один підіймає три спецлітаки, щоб прилетіти до Білорусі й ніхто його не збив, а інший просто бере і приїздить до Бахмута,

– сказав політтехнолог.

За його словами, навіть російські пропагандисти припинили порівнювати двох президентів, бо одразу виникає багато питань до очільника Кремля.

Путін міг би відправити одного зі своїх двійників на Донбас, але не робить цього, бо президент України "нав'язав йому цю гру". І в такому разі це було б реакцією російського диктатора на дії Зеленського.

Візит Зеленського до США: коротко