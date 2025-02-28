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24 Канал Новини України Візит Зеленського до Інституту Хадсона скасували
28 лютого, 22:27
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Візит Зеленського до Інституту Хадсона скасували

Ірина Буртик
Основні тези
  • Візит Зеленського до Інституту Хадсона у Вашингтоні скасували після напруженої зустрічі з Дональдом Трампом.
  • Зеленський достроково покинув Білий Дім, скасовано спільну пресконференцію та підписання угоди про рідкісноземельні метали.
  • На Fox News анонсували ексклюзивне інтерв'ю українського президента.
  • Інститут Хадсона — консервативний аналітичний центр у Вашингтоні, відомий своїми політичними центрами.

У рамках своєї поїздки до США український президент Володимир Зеленський мав запланований захід в Інституті Хадсона у Вашингтоні. Втім, цей візит так і не відбудеться.

Про це заявив виконавчий віцепрезидент Інституту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Сталося це після напруженої зустрічі з Дональдом Трампом.

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Візит Зеленського до США почався 28 лютого із спілкування з сенаторами. Після цього президент зустрівся з Дональдом Трампом. Між лідерами відбулася дуже "гаряча" розмова щодо російсько-української війни.

Врешті, Зеленський достроково покинув Білий Дім, а заплановану спільну пресконференцію президентів – скасували. Не відбулося і підписання історичної угоди між Україною та США про рідкісноземельні метали.

На вечір у Зеленського була запланована зустріч представниками української громади в Українському домі. Чи відбудеться вона – наразі невідомо.

Зверніть увагу! На сайті Fox News з'явився анонс ексклюзивного інтерв'ю Зеленського. Воно стартує о 18:00 за східним часом (за київським – це субота, 1 березня, о 01:00)

Головне про Інститут Хадсона

  • Це американський консервативний аналітичний центр, розташований у Вашингтоні, округ Колумбія. Серед його засновників  – футуролог Герман Кан.

  • Інститут керує низкою політичних центрів, які зосереджені на різних проблематичних сферах. Багато з них мають видатних голів і членів консультативної ради.