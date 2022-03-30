Зеленський став лідером вільного світу, – Єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак переконаний, що Володимир Зеленський став лідером вільного світу. І що вже ніхто не наважиться назвати його якимось неправильним.

В інтерв'ю Андрій Єрмак підкреслив, що президент Володимир Зеленський зумів вразити весь світ. Зокрема це стосується молоді.

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Андрій Єрмак наголошує, що його це не дивує. А все тому, що він знає Володимира Зеленського добре. Але він добре пам'ятає усіх тих опозиційних політиків, які жартували про те, що нинішній президент неправильний лідер. Тож тепер він попрохав би їх глянути у вічі та сказати, що вони готові повторити свої слова.

Глава Офісу Президента також наголосив на тому, що президент України може переконати весь світ у своїй точці зору.

Сьогодні Зеленський – лідер вільного світу,

– наголосив Єрмак.

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