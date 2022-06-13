Зеленський став перший президентом України, хто поговорив з гватемальським колегою

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з колегою із Гватемали Алехандром Джамматтеї. Він вдячний за його підтримку України.

Зеленський радий, що він став першим президентом України, який поспілкувався зі своїм колегою із Гватемали. Розмова була змістовною.

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Зеленський вдячний Гватемалі за підтримку

Представники Гватемали, яка розташована у Центральній Америці, послідовно підтримують Україну. Зеленський вдячний за позицію держави проти російської агресії. Він окремо виділив те, що Гватемала підтримала позбавлення Росії статусу спостерігача в Організації американських держав.

Радий бути першим президентом України, який мав розмову з колегою з Гватемали. Вдячний Алехандру Джамматтеї за принципову позицію щодо російської агресії, підтримку в ООН, введення санкції та позбавлення Росії статусу спостерігача в Організації американських держав, – написав Володимир Зеленський.

Зеленський звернувся до світових лідерів: потрібні санкції та зброя

Президент Володимир Зеленський в черговий раз наголосив, що Україні потрібна потужна наступальна зброя, яка допоможе повністю звільнити тимчасово окуповані території. Чим довше її будуть постачати – тим більше затягнеться війна, тим більше зросте кількість жертв. Про це він заявив під час American Jewish Committee Global Forum.

Зеленський наголошує, що потрібно подвоїти усі зусилля, які допоможуть "зупинити російську ненависть". Саме вона є тою рушійною силою, що допомагає окупантам вести подальшу війну проти України та всієї свободи. Росіяни ненавидять усе українське і хочуть буквально знищити синьо-жовту культуру та історію.

Президент підкреслив, що окупантам все одно, куди запускати свої смертоносні ракети. Вони вже знищили і цілі населені пункти, і російські церкви, і міста, де століттями проживала грецька громада (Маріуполь – 24 канал), і дитячі будинки – буквально все.

Також Зеленський нагадав про ракетні удари по Бабиному Яру, а також антисемітські висловлювання очільника міністерства закордонних справ Росії Сергія Лаврова, які спричинили серйозний скандал.

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