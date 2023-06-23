Зеленський наказав терміново звільнити скандального одеського воєнкома

Володимир Зеленський 23 червня провів чергове засідання Ставки. Український лідер долучив Валерію Залужному звільнити Євгена Борисова – скандального одеського воєнкома.

Президент відреагував на скандал, який набирає обертів. Український лідер наголосив, що доручення про звільнення – термінове.

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Дав термінове доручення Головкому Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського "воєнкома" – начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна,

– заявив Зеленський.

Президент доручив створити спеціальну комісію

Зеленський наголосив, що доручив створити спеціальну комісію для перевірки усіх воєнкомів в усіх регіонах України. Нею керуватиме перший заступник міністра оборони генерал Павлюк разом із правоохоронним блоком та НАЗК. Зеленський наголосив, що воєнкоми не мають ганьбити Україну та пам'ять героїв, які гинуть на фронті.

Деталі скандалу

Під час повномасштабного вторгнення родичі Борисова суттєво розбагатіли. Мовиться про віллу, біля якої помітили Mercedes-Benz класу В, та офісне приміщення. Уся нерухомість розташована в Іспанії.

Автівка та маєток по документах належать мамі Борисова. Спершу він заявляв, що нічим в Іспанії начебто не володіє. Водночас згодом заявив, що його дружина займається там роздрібною торгівлею, а він – "не втручається".