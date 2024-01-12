Що гарантує Україні британська угода у разі нового нападу Росії

Володимир Зеленський та Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду. Британський прем'єр та український президент розповіли, яке її значення.

На спільній пресконференції у Києві 12 січня вони уточнили деталі підписаної двосторонньої безпекової угоди між Україною та Великою Британією. Угоду підписали в цей же день, пише 24 Канал.

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Що гарантує нова угода між Україною та Британією

Перше, що загалом робить ця угода – вона формалізує ті безпекові домовленості, які у нас зараз є. Друге – гарантує, що ця підтримка є довгостроковою, щоб Росія розуміла, що ми лишаємося з Україною,

– запевнив британський прем'єр.

За його словами, після завершення нинішньої війни є третій компонент, який запобігає новому нападу Росії.

"У разі якщо Росія знову нападає, ми надамо ту підтримку, яка потрібна Україні, швидку та надійну безпекову підтримку, сучасне озброєння (для захисту) на землі, на морі та в небі, економічну підтримку, а також запровадимо санкції, які матимуть ціну для Росії. Щодо цього є чітке і важливе зобов'язання", – запевнив британський політик.

Своєю чергою Володимир Зеленський сказав, що угода також передбачає час на консультації з партнерами у разі повторення російської агресії – це формалізоване зобов'язання.

Якщо буде повторення агресії Росії – передбачений відповідний час протягом якого ми консультуємося з нашими партнерами згідно з цією угодою,

– запевнив президент України.

Він пояснив, що Україна розумітиме обсяг допомоги, який нам знадобиться у разі нового нападу Кремля.

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Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що це справді історичний день. Адже угода передбачає довгострокову підтримку України. Зокрема, угода включає:

інформаційну безпеку, боротьбу з пропагандою, кібербезпеку, захист критичної інфраструктури, оборонне та військове співробітництво, морську безпеку, санкції проти ворога і досягнення справедливого миру, відповідальність Росії за злочини, відбудову України, гуманітарне співробітництво і макроекономічну стабільність;

можливість для України використовувати найкращий британський військовий досвід та оборонне виробництво для забезпечення перемоги на полі бою. Включно з ракетами великої дальності, протиповітряною обороною, артилерійськими боєприпасами.

І, ключове – будь-яке майбутнє російське вторгнення порушить Статут ООН і основоположні принципи міжнародного права, а також серйозно підірве євроатлантичну безпеку, в тому числі безпеку Сполученого Королівства. Тому у разі збройного нападу на Україну, на прохання будь-якого з учасників, відбудуться консультації протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії,

– запевнив Єрмак.

За його словами, Британія зобов'язується у такому випадку:

надати Україні швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку в усіх необхідних сферах, а також економічну допомогу;

накласти санкції на Росію, економічні та інші обтяження.

Андрій Єрмак запевнив, що гарантії безпеки – це перехідний етап до вступу в НАТО. Адже саме Альянс – це ключова мета України.

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