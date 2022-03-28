Зеленський – світовий лідер номер один, – російський журналіст Яковенко

У Путіна після заборони інтерв'ю кажуть, що не бояться слів Зеленського. Однак російські журналісти так не вважають.

Зокрема, такої думки російський медійник Ігор Яковенко. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

До слова У Путіна після заборони інтерв'ю кажуть, що не бояться слів Зеленського

Він зауважив, що особливо на тому контрасті з виступами Путіним, інтерв'ю Зеленського "живої людини, яка не боїться".

"Почнімо з того, що він говорить російською мовою з журналістами. На тлі істерики щодо того, що постійно забороняють російську – це викриття", – наголосив Яковенко.

Сьогодні Зеленський – світовий лідер номер один. Це абсолютно очевидно,

– вважає журналіст.

На цьому тлі, як зазначив він, Путін виглядає огидно. Тому, звісно, в Росії бояться цього інтерв'ю. І сам факт заборони – це безпрецедентна історія. Це ще одна ганьба, додав він.

Про що мовиться

27 березня, кілька російських видань взяли інтерв'ю у президента Зеленського.

Одразу після цього в Росії почалася істерика, Роскомнагляд заборонив російським ЗМІ публікувати це інтерв'ю та погрожував журналістам перевірками.

Проте інтерв'ю все ж таки вийшло.

До теми дивіться інтерв'ю Зеленського російським ЗМІ: відео