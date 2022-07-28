Пишаюся бути президентом таких громадян: звернення Зеленського в День Української Державності
Володимир Зеленський у День Української Державності пригадав, що тільки у Києві було 4 повітряні тривоги. Президент подякував сенаторам США, які схвалили резолюцію, яка закликає Держдеп визнати росію країною – спонсором тероризму.
Відповідну інформацію президент повідомив ввечері 28 липня. Також Зеленський разом з президентом Литви вручили паспорти дітям-переселенцям і дітям загиблих воїнів.
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Сьогодні (мовиться про 28 липня – 24 канал) ми вперше відзначили День Української Державності. Я був щасливий побачити, скільки людей сприйняли це свято близько до серця, вітали з ним, посміхались та пишались Україною,
– сказав Зеленський.
Президент пояснив, що, здається, ми мали відзначати такий день багато-багато років, настільки він логічний. Однак свято встановили лише 2021 року й тепер – назавжди.
Володимир Зеленський під час урочистого зібрання у Верховній Раді вручив "Хрести бойових заслуг":
- генерал-полковнику Олександру Сирському;
- командувачу оперативно-стратегічного командування "Хортиця", генерал-майору Андрію Ковальчуку;
- бригадному генералу Андрію Гнатову;
- бригадному генералу Михайлу Драпатому;
- полковникам Євгену Булацику, Миколі Мішакіну й Олегу Федоріву;
- підполковнику Павлу Розлачу;
- майорам Руслану Маришеву й Денису Нохріну;
- капітану Дмитру Береговому;
- старшим лейтенантам Дмитру Ліннику та Анатолію Танцюрі;
- лейтенанту медичної служби Юлії Головні;
- сержанту Павліні Миколаєвич;
- штаб-сержанту Роману Паламарчуку;
- молодшому сержанту Олександру Рогачевському;
- старшому матросу Олені Заблоцькі;
- солдату Сергію Міщенку.
Такодж президент пригадав, що 28 липня в Маріїнському палаці вручив паспорти громадян України юним українцям і українкам – хлопцям і дівчатам, які були змушені залишити свій дім через бойові дії, волонтерам, переможцям всеукраїнських олімпіад, дітям наших воїнів, які боронять Україну, і дітям тих, хто віддав своє життя за незалежність держави.
Натхненна церемонія, яка утверджує силу громадянства України! У таких дітях – майбутнє України, у їхній щирості й розумі. Я пишаюся бути президентом таких громадян,
– сказав Зеленський.
Додав, що подякував одному з найбільших наших друзів – президенту Литви Гітанасу Наусєді за підтримку та надзвичайно вагомі речі, які посилили наш захист.
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Звернення Зеленського за 28 липня: дивіться відео