Пишаюся бути президентом таких громадян: звернення Зеленського в День Української Державності

Володимир Зеленський у День Української Державності пригадав, що тільки у Києві було 4 повітряні тривоги. Президент подякував сенаторам США, які схвалили резолюцію, яка закликає Держдеп визнати росію країною – спонсором тероризму.

Відповідну інформацію президент повідомив ввечері 28 липня. Також Зеленський разом з президентом Литви вручили паспорти дітям-переселенцям і дітям загиблих воїнів.

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Зеленський нагородив відважних українців

Сьогодні (мовиться про 28 липня – 24 канал) ми вперше відзначили День Української Державності. Я був щасливий побачити, скільки людей сприйняли це свято близько до серця, вітали з ним, посміхались та пишались Україною,

– сказав Зеленський.

Президент пояснив, що, здається, ми мали відзначати такий день багато-багато років, настільки він логічний. Однак свято встановили лише 2021 року й тепер – назавжди.

Володимир Зеленський під час урочистого зібрання у Верховній Раді вручив "Хрести бойових заслуг":

генерал-полковнику Олександру Сирському;

командувачу оперативно-стратегічного командування "Хортиця", генерал-майору Андрію Ковальчуку;

бригадному генералу Андрію Гнатову;

бригадному генералу Михайлу Драпатому;

полковникам Євгену Булацику, Миколі Мішакіну й Олегу Федоріву;

підполковнику Павлу Розлачу;

майорам Руслану Маришеву й Денису Нохріну;

капітану Дмитру Береговому;

старшим лейтенантам Дмитру Ліннику та Анатолію Танцюрі;

лейтенанту медичної служби Юлії Головні;

сержанту Павліні Миколаєвич;

штаб-сержанту Роману Паламарчуку;

молодшому сержанту Олександру Рогачевському;

старшому матросу Олені Заблоцькі;

солдату Сергію Міщенку.

Такодж президент пригадав, що 28 липня в Маріїнському палаці вручив паспорти громадян України юним українцям і українкам – хлопцям і дівчатам, які були змушені залишити свій дім через бойові дії, волонтерам, переможцям всеукраїнських олімпіад, дітям наших воїнів, які боронять Україну, і дітям тих, хто віддав своє життя за незалежність держави.

Натхненна церемонія, яка утверджує силу громадянства України! У таких дітях – майбутнє України, у їхній щирості й розумі. Я пишаюся бути президентом таких громадян,

– сказав Зеленський.

Додав, що подякував одному з найбільших наших друзів – президенту Литви Гітанасу Наусєді за підтримку та надзвичайно вагомі речі, які посилили наш захист.

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Звернення Зеленського за 28 липня: дивіться відео