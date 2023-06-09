Росією керують нелюди, які є найбільшою катастрофою на планеті: звернення Зеленського

Володимир Зеленський опублікував традиційне звернення до українців. Він наголосив, що Україна разом із партнерами має зробити все, щоб світ довів, що вміє справлятися з такими катастрофами як підрив Каховської ГЕС.

У зверненні Президент України підкреслив, що російські загарбники намагаються ще погіршити ситуацію, яку вони спричинили своїм екоцидом. Зеленський також розповів про ситуацію на фронті, повідомляє 24 Канал.

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Порятунок людей затопленої Херсонщини

У зверненні Зеленський розповів про важкий візит на Херсонщину та Миколаївщину. Президент акцентував, що на всіх рівнях держави та місцевої влади працюють спецслужби, аби врятувати якомога більше людей з затоплених районів.

Евакуація триває. Всюди, де можемо витягнути людей із зони затоплення, робимо це. ДСНС, поліція, військові – молодці! Кожен і кожна, хто залучений, – я хочу вам подякувати!

– заявив він.

Після критики міжнародні організації долучилися до евакуації жителів Херсонської області, зокрема – Червоний Хрест. Президент окремо також подякував організаціям, волонтерам, компаніям, які реально долучилися до рятувальної операції. Відсутність міжнародних організацій на окупованих територіях Зеленський вважає самознищенням.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: відео