Маємо нові оборонні домовленості, – Зеленський традиційно звернувся до українців

Володимир Зеленський у 560 день повномасштабної війни традиційно звернувся до українців. Він розповів про деталі ракетного удару по Костянтинівці.

Також Президент України повідомив деталі про нові оборонні домовленості з країнами-партнерами. Зеленський наголосив, що продовжує працювати, аби наші захисники та українці відчули посилення, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Блінкен поговорив із Зеленським: анонсував можливу зустріч з Байденом

Черговий прояв російського зла

Президент України почав своє звернення з реакції на ракетний удар по Костянтинівці на Донеччині. Він повідомив, що наразі відомо про 17 загиблих та понад 30 поранених. Зеленський висловив свої співчуття усім тих, хто втратив під час атаки своїх близьких та рідних.

Окремо він подякував світовій спільноті, яка засудила черговий прояв російського зла.

Я вдячний усім у світі, хто засудив цей черговий прояв російського зла та підтримує Україну й наших людей. І дуже важливо, що відповіддю на російський терор була б ще більша консолідація світу. Кожен прояв такої консолідації реально допомагає рятувати життя,

– наголосив Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Вагомі візити партнерів

У середу, 6 вересня, до Києва з офіційними візитами прибуло кілька партнерів України. Зокрема, прибули:

прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен,

держсекретар США Ентоні Блінкен.

Володимир Зеленський наголосив, що в Україні також пройшов щорічний Саміт перших леді та джентльменів, який був присвячений надзвичайно важливій та чутливій темі. Цьогоріч на Саміті обговорювали, як українці проходять через цю війну, як серця й душі переживають війну та як долати біль війни.

"Ментальне здоров'я, ментальна стійкість людей – це те, що потребує роботи так само, як і будь-який інший прояв нашої стійкості", – наголосив Президент України.

Зеленський також звернувся до лідерів-учасників Тримор'я.

Сьогодні ж звернувся до лідерів-учасників саміту Тримор'я, великого регіону, який є одним із джерел європейської міцності. Балтійське море, Чорне та Адріатика – усі країни нашої частини Європи. Саміт відбувся в Румунії. Я закликав усіх наших партнерів, наших сусідів і надалі берегти єдність у Європі,

– заявив Зеленський.

Крім того, Україна має нові оборонні домовленості, а також політичні та гуманітарні. Ба більше, Україна готує нову міжнародну комунікацію, щоб цей тиждень із погляду зовнішньополітичної роботи ще додав активності.