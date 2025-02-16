Я став прагматичний і вірю лише у реальні кроки, – Зеленський про довіру до Трампа

Володимир Зеленський заявив, що довіряє Дональду Трампу, однак чекає на реальні кроки, які зможуть зупинити війну. Він також висловив припущення, що, ймовірно, Білий дім зараз не має реального мирного плану.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю NBC News.

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Зеленський про довіру до Трампа

Журналістка поцікавилася у Зеленського, чи дійсно він вважає, що Трамп так цінує та підтримує Україну, як про це говорить. На це президент України відповів, що за час війни став більш прагматичним і тепер вірить лише у реальні кроки.

Я став більш прагматичним і менш чутливим до таких речей. Нині я довіряю лише реальним крокам,

– заявив Зеленський.

Він також додав, що довіряє Трампу, тому що "він президент США і тому, що громадяни США проголосували за нього". Зеленський наголосив, що поважає цей вибір, і продовжуватиме працювати з Трампом з тією довірою, яку вже має до США.

Водночас український лідер зауважив, що хоче реальної продуктивної зустрічі не лише з розмовами, а й реальними кроками, щоб Україна "почула реальний план й продемонструвала його союзникам, щоб зупинити цю війну".

Я думаю, що нам це потрібно терміново і з конкретними кроками,

– наголосив президент України.

Водночас Зеленський поділився, що, на його думку, станом на зараз Білий дім не має конкретного плану, як зупинити війну в Україні, однак команди продовжують над цим працювати.

До слова, під час спілкування з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки Зеленський також заявляв, що, на його думку, зараз США не мають реального плану щодо закінчення війни з Росією.