"Важливо мати гарне спілкування": Єрмак розповів, які відносини між Зеленським і Трампом
- Володимир Зеленський та Дональд Трамп мали теплі та дружні відносини під час зустрічей у США та Франції.
- Єрмак підкреслив важливість добрих стосунків з Трампом для майбутнього України і зазначив, що Україна готова почати офіційні консультації відразу після інавгурації нового президента.
- Єрмак висловив впевненість, що Трамп є сильним лідером, зацікавленим у завершенні війни справедливим миром.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський мали дві зустрічі – у США та Франції. На них політики мали дружнє, добре та тепле спілкування.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву керівника Офісу Президента Андрія Єрмака в ефірі телемарафону.
До теми Сподіваюся, Трамп примусить Путіна до миру і запропонує реальні гарантії безпеки, – Зеленський
Які відносини між Трампом і Зеленським
Єрмак наголосив, що під час минулої каденції Трампа Україна не мала тісних контактів з адміністрацією Білого дому. Водночас нині між Володимиром Зеленським і новообраним президентом США теплі й дружні відносини.
Між ним (Дональдом Трампом – 24 Канал) і нашим президентом є дуже добрі й теплі відносини,
– наголосив Єрмак.
Керівник ОП додав, що був присутній на зустрічі між Зеленським і Трампом, яка відбулася напередодні виборів, а також був разом з президентом під час візиту до Франції, коли також відбулася зустріч українського президента з республіканцем. За словами Єрмака, на цих зустрічах між Зеленським і Трампом були гарні особисті відносини. За словами Єрмака, гарні відносини з Трампом є важливими для майбутнього.
Крім того, він додав, що Україна знає і багатьох членів майбутньої команди Трампа. За його словами, майбутні посадовці усвідомлюють, хто є агресором у цій війні, хто на кого напав та за що воює Україна. Єрмак додав, що абсолютно всі мають позицію, що війна має закінчитися справедливим миром.
Керівник ОП стверджує, що Трамп – сильний лідер, для якого важливо, щоб США залишалися лідерами вільного світу. Тому
Я не вірю в будь-які сценарії, коли Трамп піде на якісь кроки, які зробили б Америку не сильною. Я не вірю, що Америка може бути сильною, коли Україна не буде сильною, і коли Україна не отримає справедливого миру. Я точно знаю, що президент Трамп хоче закінчити цю війну. Для нього це важливо,
– заявив Єрмак.
У підсумку Єрмак додав, що відразу після інавгурації Трампа Україна готова почати офіційні консультації. Й ба більше, керівник ОП очікує, що зустріч між Зеленським і новим президентом США може відбутися найближчим часом.