Зеленський і Трамп зідзвонилися й планують обговорити "кроки до тривалого миру"

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським політиком Дональдом Трампом. Президент України привітав його з номінацією від Республіканської партії у президенти США та засудив жахливий замах у Пенсильванії.

Про це Зеленський повідомив на офіційній сторінці у мережі. Дональд Трамп також офіційно прокоментував розмову з президентом України, передає 24 Канал.

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Що сказав про розмову з Трампом Зеленський

У ЗМІ вночі почали з'являтися повідомлення, що Володимир Зеленський і Дональд Трамп буцімто провели переговори. Згодом цю інформацію політики підтвердили офіційно майже одночасно.

Так, президент України близько о 01:30 у мережі опублікував допис, у якому підтвердив, що дійсно розмовляв з Трампом.

Говорив із Дональдом Трампом. Привітав його з номінацією від Республіканської партії та засудив жахливий замах у Пенсильванії. Побажав сил та абсолютної безпеки надалі,

– повідомив Зеленський.

Він також додав, що під час розмови відзначив життєву важливість двопартійної та двопалатної американської підтримки для захисту свободи й незалежності України. Зеленський наголосив, що наша держава завжди буде вдячною США за допомогу в зміцненні можливості протистояти російському терору.

Резюмуючи телефонну розмову з Трампом, Зеленський також заінтригував, що домовився з кандидатом у президенти США обговорити деякі питання під час особистої зустрічі.

Домовились із президентом Трампом обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим,

– мовиться у дописі.

Що сказав Трамп про розмову із Зеленським

У своїй соцмережі Дональд Трамп також прокоментував телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Так, кандидат у президенти США наголосив, що ці переговори були "дуже хорошими".

Трамп також повідомив, що Зеленський привітав його з успішним республіканським національним з'їздом та висуванням кандидатом в президенти США, а також засудив замах на нього в Пенсильванії. Водночас Трамп вважає себе наступним президентом США, тому пообіцяв "угоду, яка покладе край насильству".

Я ціную президента Зеленого за звернення, тому що я, як наступний президент Сполучених Штатів, принесу мир і покладу край війні, яка коштувала стільки життів. Обидві сторони зможуть зібратися разом і домовитися про угоду, яка покладе край насильству та прокладе шлях до процвітання,

– написав Трамп у мережі.