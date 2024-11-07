Зеленський в Угорщині: в ОП пояснили, чому ця поїздка – позитивний сигнал

Президент Володимир Зеленський прибув до Угорщини на Саміт Європейської політичної спільноти. Це перший візит лідера України до Будапешту з часів повномасштабного вторгнення Росії.

В ефірі 24 Каналу радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк пояснив важливість цього візиту.

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За його словами, в нас є розуміння, що Угорщина та Словаччина займають певну позицію до війни, миру, інтеграції України в НАТО та ЄС. Проте це все ж таки європейські країни. Вони зацікавлені в тому, щоб Європа підвищувала свої доходи, адже від цього залежать і доходи цих країн.

Крім того, у нас є двосторонні відносини з Угорщиною, де накопичилося багато проблематик, що потребують вирішення. Так було і зі Словаччиною, яка зараз не протидіє євроінтеграційним намірам України. Навпаки – зацікавлена в тому, щоб наша країна зі своїм ринком була частиною європейського економічного простору. Так само з Угорщиною треба розмовляти, проводити переговори.

Більше того з президентською посадою пана Трампа глобальний політичний простір буде переформатований. Безумовно Орбан буде орієнтуватись на цей новий вже політичний простір. Коли вже будуть розставлені нові акценти, ми побачимо трошки іншу публічну зовнішню політичну позицію того ж пана Орбана,

– зазначив Михайло Подоляк.

"Чому? Росія ситуативно приваблива для деяких країн, тому що дає можливість на чомусь заробляти. Але стратегічно це країна, яка приводить до фатальних наслідків. Тобто комунікація з нею приводить до фатальних, регіональних, глобальних чи двосторонніх наслідків. Всі це прекрасно розуміють", – додав радник голови ОП.

Він зазначив, що Орбан прагматична людина, яка зацікавлена в тому, щоб Угорщина, користуючись моментом, отримала додаткові можливості, в тому числі доходів. На жаль для нас, так роблять багато країн сьогодні, хоч ми б хотіли, щоб всі виходили з моральних імперативів. Проте так глобальний політичний процес не працює.

Чому важливий візит Зеленського

Михайло Подоляк зазначив, що важливий сам факт запрошення Зеленського Орбаном. Крім того, необхідно мати двосторонні комунікації на рівні президент-прем'єр, президент-президент. Це стосується і щодо Трампа із Зеленським, так і щодо Орбана із Зеленським. Будь-яка така комунікація позбавляє спекулятивності.

Ще раз, глобальний політичний простір буде перебудовуватись, тому Угорщина на деякі питання буде дивитись інакше,

– розповів радник голови ОП.

Саме тому цей візит Зеленського дуже оптимістичний сигнал.