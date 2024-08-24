Зеленський: Україна хоче змусити Путіна зупинити війну дипломатично, але готова зробити це силою

Україна прагне схилити диктатора Володимира Путіна припинити війну дипломатично. Втім, якщо цього зробити не вийде, Сили оборони готові витиснути ворога з території нашої країни силою.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у Києві з нагоди Дня Незалежності, інформує 24 Канал.

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Глава держави укотре наголосив, що війна закінчиться лише тоді, коли вдасться відновити територіальну цілісність України та будуть гарантії, що повторного вторгнення Росії не відбудеться.

Ми будемо робити все, щоб змусити Путіна закінчити цю війну дипломатично, щоб було менше втрат, людей передусім, і часу. Але, якщо у нас це не вийде, якщо партнери "посиплються" – не стоятимуть міцно проти агресії Путіна, ми зробимо все, щоб наша армія була готова справедливо витиснути Путіна з території нашої країни,

– зазначив президент.

При цьому Володимир Зеленський заявив, що операція у Курській області почалася не для того, щоб посилити позиції України на переговорах. Говорячи про мету цієї операції, він відзначив, що успішно поповнюється обмінний фонд. І завдяки рішучим діям Україна змогла завдати ворогу превентивного удару на Півночі.