Зеленський уперше зустрівся з прем’єром Угорщини Мадяром

У п'ятницю, 16 жовтня, в Брюсселі проходить другий день саміту Європейського Союзу. На його полях президент України вперше зустрівся з прем’єром Угорщини.

Це перша розмова політиків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела.

Що відомо про зустріч?

Володимир Зеленський уперше зустрівся з Петером Мадяром, з моменту приходу політика до влади. Переговори проходили тет-а-тет, без делегацій.

Серед тем розмови називали вступ України до Євросоюзу та закриття 4 та 5 переговорних кластерів до кінця цього року. Мадяр зазначив, що обидва політики погодилися, що Київ та Будапешт зацікавлені в побудові політичних та економічних відносин на нових засадах,

Угорський лідер написав, що сторони домовились продовжити переговори на рівні міністрів та працювати над питанням національних меншин в обох країнах.

Я привітав досягнення політичної домовленості між Угорщиною та Україною щодо посилення прав угорської меншини на Закарпатті. Ухвалення Верховною Радою України закону про освіту для національних меншин – на основі цієї домовленості – ми розцінили як перший крок до відновлення взаємної довіри,

– сказав політик.

Угорський прем'єр висловив вдячність за ухвалену у вересні постанову Верховної Ради, в якій та визнала та засудила репресії СРСР на Закарпатті під час та після Другої світової війни. Зазначимо, що Україна стала першою державою у світі, яка ухвалила таке рішення.

Я запевнив Президента України у своїй повній солідарності перед обличчям нелюдської російської агресії проти його країни, яка триває вже майже п’ять років,

– наголосив Мадяр.

Він сказав, що Угорщина готова допомогти використати всі наявні дипломатичні можливості, щоб досягти негайного припинення вогню та встановити тривалий мир.

Нагадаємо, що глава МЗС України Андрій Сибіга сказав, що Київ та Будапешт налагодили відносини. За його словами, політичних перешкод для розблокування ще двох переговорних розділів наразі немає. Він зазначив, що Україна сподівається відкрити ще 2 кластери до кінця 2026 року.