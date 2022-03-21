Зеленський утворив Гостомельську військову адміністрацію

Президент Володимир Зеленський 21 березня утворив Гостомельську селищну військову адміністрацію в Київській області.

Сьогодні оприлюднили відповідний указ на сайті президента. Він вже набув чинності.

Важливо Зеленський звернувся до українців і закликав їх гнати окупантів зі своїх міст

Генштабу ЗСУ та Київській ОДА вже доручили здійснити відповідні заходи.

Яка ситуація в Гостомелі

Активні бої за Гостомель тривали від початку війни. Таким чином росіяни сподівались підібратись до Києва.

Однак ЗСУ зуміли зупинити наступ ворога на Київщині та змусили окупантів перейти в оборону. Зокрема, в Гостомелі, Бучі, Борисполі та Броварах.

Дивіться звернення Зеленського: