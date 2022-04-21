Зеленський утворив Національну раду з відновлення України після війни
21 квітня 2022 , 21:19Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський 21 квітня підписав указ про створення Національної ради з відновлення України від наслідків війни. Вона буде консультативно-дорадчим органом при президентові.
Рада займатиметься розробкою заходів з відновлення України. Також вона розглядатиме пропозиції органів держвлади та місцевого самоврядування.
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Завдання Нацради з відновлення України
- Відновлення і розбудова транспортної, медичної, соціальної, комунальної, виробничої інфраструктури та житла;
- відновлення енергетики, зв'язку, військової інфраструктури і військово-промислового комплексу,
- модернізація та перезапуск економіки;
- подолання безробіття;
- підтримка сімей з дітьми, вразливих верств населення та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок війни;
- відновлення та збереження об'єктів культурної спадщини;
- напрацювання пропозицій щодо пріоритетних реформ післявоєнного періоду тощо.
Зауважимо, співголовами Нацради будуть прем'єр-міністр та керівник Офісу Президента України. Склад затверджуватиме глава держави.
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